Le programme “Investissements pour l’emploi” a annoncé l’ouverture des candidatures pour présenter des propositions de projets dans le cadre de la coopération tuniso-allemande avec une prime de financement qui peut atteindre les 10 millions d’euros par projet.

Le programme propose un cofinancement allant de 800 mille euros à 10 millions d’euros, pouvant couvrir entre 25 % et 90 % du coût total de l’investissement. Il offre ainsi aux entreprises l’opportunité de développer leurs activités et de créer des emplois.

L’appel aux candidatures a été lancé le 20 mars 2026 et il est destiné aux entreprises privées, aux institutions publiques et aux organisations à but non lucratif, à condition que leurs projets contribuent directement à la création d’emplois, notamment dans le secteur privé.

Le programme vise à soutenir les investissements susceptibles de créer des emplois durables et à faciliter l’investissement en finançant des projets incluant, en particulier, la création d’unités de production, l’acquisition d’équipements et le développement des compétences de la main-d’œuvre.

Le programme 2026 comprend un volet supplémentaire consacré à la formation. Les candidats peuvent solliciter un cofinancement pour des activités de formation visant à améliorer les perspectives d’emploi, notamment en formant la main-d’œuvre aux besoins du marché du travail, avec la possibilité d’ouvrir des opportunités d’emploi à l’étranger, en particulier en Allemagne.

La date limite de dépôt des candidatures est le 1er juin 2026. La sélection se déroulera en deux phases : la première consistera en l’examen des notes conceptuelles, tandis que la seconde portera sur la soumission de propositions de projets détaillées, qui feront l’objet d’une évaluation approfondie avant l’attribution du financement.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du soutien à la coopération économique entre la Tunisie et l’Allemagne ainsi que la promotion des investissements et de l’emploi dans plusieurs pays africains.