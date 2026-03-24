Quatorze partenaires issus de dix pays méditerranéens se réunissent à Tunis du 24 au 26 mars 2026, autour d’une rencontre portant sur le thème « Société civile et Zones humides », visant à dresser le bilan d’un projet régional dédié au renforcement du rôle de la société civile dans la protection de ces écosystèmes menacés.

Coordonné par la Tour du Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes basé en Camargue (France), le projet est mis en œuvre en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD).

Il bénéficie également, du soutien de plusieurs partenaires institutionnels et techniques engagés en faveur de la biodiversité, notamment la Fondation MAVA pour la nature, BirdLife International, le ministère français de la Transition écologique, l’Office français de la biodiversité, ainsi que la Tour du Valat.

Mis en œuvre dans 11 pays, le projet a permis de professionnaliser les organisations locales, de renforcer leurs capacités de plaidoyer et de développer le suivi des oiseaux d’eau à travers le réseau Medwaterbirds ( Oiseaux d’eau en Méditerranée), selon un communiqué conjoint de la Tour du Valat et de l’association « Les Amis des Oiseaux ».

Il a également, conduit à la création d’un outil partagé de signalement des activités de chasse illégale.

Alors que les zones humides méditerranéennes disparaissent à un rythme alarmant sous la pression humaine, en particulier dans les régions sud et est du bassin, cette rencontre souligne l’importance cruciale d’une société civile forte et structurée pour leur préservation et la nécessité de renforcer sa capacité d’action.

« La protection des zones humides ne peut se faire sans une société civile reconnue et organisée. Ce projet démontre que la coopération à l’échelle méditerranéenne constitue un levier essentiel pour agir concrètement sur le terrain », déclarent Laura Dami et C. Perennou, coordinateurs du projet.

À travers des ateliers, des formations et des échanges d’expériences, le projet a favorisé la coopération entre acteurs méditerranéens et contribué à sensibiliser le grand public aux enjeux liés aux zones humides et aux oiseaux d’eau.