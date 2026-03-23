Le marché boursier a entamé la semaine sur une note d’optimisme. L’indice de référence a inscrit lundi une avancée de 0,36 % à 15584,07 points, dans un modeste volume de 7,1 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ICF s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium s’est envolée de 5,7 % à 86,950 D, dans un flux de 367 mille dinars.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA s’est échangé une progression de 3,2 % à 74,000 D, dans des échanges de 423 mille dinars.

Le titre STIP a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action de l’unique producteur de pneus en Tunisie a reculé de -4,4 % à 7,130 D. La valeur a amassé un volume réduit de 35 mille dinars sur la séance.

Le titre OFFICEPLAST a figuré parmi les moins bonnes performances de la séance. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a régressé de -2 % à 1,950 D. La valeur a brassé un flux global de 476 mille dinars. Le titre ATTIJARI BANK a chapeauté le palmarès des échanges de la séance.

L’action de la filiale du groupe ATTIJARIWAFA BANK a affiché une embellie de 2,8 % à 73,900 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,2 MD.