La valeur des investissements internationaux en Tunisie a atteint, au terme de l’année 2025, près de 3572,1 millions de dinars (MD), a indiqué le Directeur Général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), Jalel Tebib.

Comparés aux trois dernières années, ces investissements ont enregistré une évolution de 30,3% par rapport à 2024, 41,1% par rapport à 2023 et 60,7% par rapport à 2022, a précisé Tebib, lors d’une interview télévisée réalisée au studio de l’Agence TAP.

“L’investissement étranger en Tunisie a confirmé, en 2025, une tendance haussière, reflétant ainsi l’attractivité croissante du pays en tant que destination favorable à l’investissement”, a-t-il encore poursuivi.

“Au cours des dernières années, le volume des investissements étrangers se situait en moyenne autour de 1 700 MD et 2200 MD. En 2025, un nouveau palier a été atteint, avec un montant avoisinant 3 500 MD, renforçant ainsi davantage la position de la Tunisie sur la scène économique internationale”.

Structure des investissements internationaux

Les investissements de portefeuille, ont enregistré une hausse de 41,3%, en 2025, par rapport à la même période de l’année précédente, soit une valeur minime de 65,6 MD.

S’agissant des investissements directs internationaux (IDI), ils ont atteint le montant de 3506,5 MD, au cours de la même période. Comparés aux trois dernières années, ces investissements ont enregistré des variations de 30,1% par rapport à 2024, 46,4% par rapport à 2023 et 58,3% par rapport à 2022.

Les IDI sont répartis à hauteur de 16,3% pour les énergies, 62,6% pour les industries manufacturières, 18,8% pour les services et 2,4% pour l’agriculture, a rappelé le Directeur Général de la FIPA.

Ces orientations sectorielles reflètent, d’une part, la réalité des investissements des entreprises étrangères en Tunisie ainsi que leurs attentes vis-à-vis du site tunisien. D’autre part, elles sont en cohérence avec la stratégie nationale de promotion de l’investissement étranger. Cette stratégie est principalement orientée vers le secteur industriel, notamment les industries mécaniques et électriques ainsi que le textile-habillement, qui constituent d’importants pourvoyeurs d’emplois, notamment pour les ingénieurs et les jeunes compétences tunisiennes, a encore dit la même source.

Dans les industries manufacturières, le secteur des industries mécaniques et électriques est le premier secteur en Tunisie. Il repose principalement sur l’industrie des câbles automobiles, ainsi que sur la fabrication de composants automobiles et aéronautiques, en plus des activités mécaniques. Ainsi, les investissements enregistrés au cours de l’année 2025, dans le secteur électrique et électronique, sont de l’ordre de 1018,4 MD pour 183 projets, représentant 46% des flux des investissements entrants dans les industries manufacturières. En ce qui concerne les investissements dans le secteur mécanique, métallique et métallurgique (IMMM), ils sont de l’ordre de 374,3 MD pour un total de 137 projets, accaparant 17% du total des investissements manufacturières.

“La Tunisie est devenue un pays pionnier dans le domaine de l’industrie des composants automobiles, dans la mesure où elle compte aujourd’hui plus de 280 unités spécialisées dans cette industrie. Ces unités relèvent de grandes entreprises étrangères qui sont implantées en Tunisie ou bien elles développent des activités industrielles, à travers un réseau de sous-traitance local”, a souligné Tebib.

Par ailleurs, le secteur des composants automobiles ne se limite plus à la création des unités de production, mais il intègre également des centres de recherche et de développement, générant ainsi une très haute valeur ajoutée et contribuant au transfert technologique dans le pays.

Plus de 14 mille emplois créés en 2025

Le flux des investissements directs internationaux hors énergie enregistré au cours de l’année 2025 a permis de réaliser 921 opérations d’investissement d’une valeur totale de 2935,7 MD permettant de créer 14 085 nouveaux postes d’emplois, a rappelé le Directeur Général de la FIPA.

Parmi ces projets d’investissement, il y a 6102 projets de création d’une valeur de 356,6 MD permettant de créer 3 914 nouveaux postes d’emplois, ainsi que 819 projets d’extension d’une valeur de 2579,0 MD ayant permis de créer 10 171 nouveaux postes d’emplois.

Forte concentration des IDI sur le littoral

La répartition régionale des investissements directs internationaux hors énergie se caractérise par une forte concentration sur le littoral. Le 2ème district (Tunis, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Ariana et Manouba) a capté 64% de ces investissements (1878,3 MD), principalement le gouvernorat de Tunis (560,6 MD), suivi de Ben Arous (439,5 MD).

La Tunisie compte aujourd’hui près de 4 000 sociétés à participation étrangère, dont les plus grandes sont principalement implantées dans le Grand Tunis, ainsi que dans les régions côtières telles que Bizerte, Sousse et Sfax.

Cependant, on observe également un début de dynamique dans les régions intérieures, avec l’implantation progressive de sociétés étrangères dans plusieurs zones, a signalé Tebib. À titre d’exemple, la société sud-coréenne Yura Corporation à Kairouan mène actuellement plusieurs opérations d’extension en Tunisie, avec l’inauguration d’une cinquième unité.

De même, le groupe Sumitomo Electric Bordnetze Tunisia a lancé des projets dans le gouvernorat de Jendouba, avec l’ouverture prochaine de sa deuxième nouvelle unité dans la région.

Par ailleurs, la société japonaise Yazaki est déjà implantée à Gafsa.

La France, en première position pour le flux des IDI

La répartition par pays du flux des investissements directs internationaux hors énergie place la France, en première position avec 899,8MD soit plus de 30% du total de ces investissements.

L’Allemagne est en deuxième position avec 391,3MD, l’Italie troisième avec 334,7MD, les Pays-Bas quatrième avec 191,2MD et les Etats-Unis en cinquième position avec 137,9MD, a notamment ajouté Tebib.