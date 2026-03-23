Une conférence sur le thème « Vers un marché carbone en Tunisie : enjeux, freins et conditions de mise en œuvre » se tiendra, mardi, à la Maison de l’Entreprise, à l’initiative de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), à travers son Centre des changements climatiques.

Cet événement réunira des décideurs publics, des institutions financières, des acteurs du marché, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants du secteur privé, dans le but de favoriser le dialogue et la concertation autour du développement d’un marché carbone en Tunisie, selon l’IACE.

La rencontre offrira l’occasion d’examiner les opportunités, les contraintes et les perspectives liées à la mise en place de ce mécanisme, dans un contexte de transition vers une économie bas carbone.

Elle s’inscrit dans une réflexion stratégique visant à identifier les conditions nécessaires au passage d’un cadre technique existant à un dispositif opérationnel et attractif, tout en apportant des réponses à une question centrale portant sur les principaux freins entravant l’émergence effective d’un marché carbone en Tunisie.

Les discussions porteront notamment sur l’identification des obstacles institutionnels, réglementaires, techniques et économiques, ainsi que sur les pistes d’action permettant de les lever, en vue de tracer une trajectoire progressive et adaptée aux réalités nationales pour le développement de ce marché.