En 2025, la contribution de l’investissement étranger, au produit intérieur brut (PIB), est estimée entre 3% et 4%, a indiqué le Directeur général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA) Jalel Tebib dans une interview réalisée au studio de l’agence TAP.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de reprise économique, marquée par un taux de croissance de l’ordre de 2,5% en 2025 contre 1,4% enregistré en 2024.

Cette contribution compte importante, d’autant plus que l’investissement étranger constitue également un facteur essentiel pour la création d’emplois, a précisé le responsable. “En effet, en 2025, l’investissement étranger a permis la création de plus de 14 000 postes d’emploi, à forte, voire très haute valeur ajoutée dans certains secteurs”., a-t-il noté.

“Par ailleurs, l’investissement étranger est un important pourvoyeur de devises, étant donné que près de 75% des sociétés étrangères implantées en Tunisie, dont le nombre avoisine 4000, sont totalement exportatrices”, a encore expliqué Tebib.

Au-delà de son impact économique direct, l’investissement étranger joue un rôle dans le transfert des technologies et de compétences, constituant ainsi un catalyseur du progrès économique et d’une croissance intensive. Il ne se limite pas à l’apport de capitaux ou d’équipements, mais offre également aux compétences nationales, notamment aux ingénieurs et techniciens tunisiens, l’opportunité d’évoluer dans un environnement propice à l’innovation, leur permettant de développer leur savoir-faire et de concrétiser leurs idées en Tunisie, a fait savoir la même source.

Le Directeur général de la FIPA a rappelé qu’aujourd’hui, plusieurs entreprises étrangères ont implanté en Tunisie des centres de recherche et de développement, reflétant un niveau élevé de créativité, d’innovation et d’ingénierie qui se réalise en Tunisie. À titre d’exemple, une société américaine de dimension internationale devra lancer des projets d’extension en Tunisie, visant la création de près de 500 emplois, dont environ 200, destinés à des ingénieurs tunisiens. Le recours à des talents tunisiens dans des domaines liés à l’innovation et à la recherche confère à la Tunisie une valeur ajoutée accrue, et reflète un saut qualitatif dans la nature des investissements, orientés vers la productivité.

Certes, la Tunisie bénéficie d’une position géographique stratégique, au cœur de la Méditerranée, qui lui confère un avantage compétitif pour attirer les investisseurs, mais cela demeure insuffisant, a signalé le responsable. Pour tirer pleinement parti de cet atout, il est indispensable de concrétiser nos politiques d’investissement pour qu’elles soient plus efficaces, et de valoriser et soutenir cette position géographique, a-t-il encore ajouté. Pour ce faire, la Tunisie a entrepris plusieurs mesures visant à améliorer le climat d’investissement. Parmi celles-ci figurent la simplification des procédures pour les investisseurs, par la suppression de plusieurs autorisations, remplacées par des cahiers de charges, la révision encours de la loi sur l’investissement, ainsi que la numérisation du processus de l’investisseur, qui servira d’interface numérique pour les investisseurs. Dans ce cadre, un portail national de l’investissement sera prochainement lancé. Il s’agira d’un portail unifié permettant un accès centralisé à l’ensemble des étapes du processus d’investissement : de la création juridique de l’entreprise, au dépôt des demandes, jusqu’à l’accompagnement et le suivi des projets, a fait savoir Tebib. L’État œuvre également à combler les insuffisances enregistrées au niveau des infrastructures. À cet égard, plusieurs projets sont programmés, notamment le projet de port en eau profonde, destiné à améliorer les capacités logistiques et portuaires du pays. Ce projet est essentiel pour attirer des investisseurs stratégiques, tels que les constructeurs automobiles opérant à l’échelle régionale, qui ont besoin des infrastructures permettant un flux rapide et efficace pour l’exportation des véhicules.