Â«Nous estimons que la tendance haussiÃ¨re des investissements Ã©trangers en Tunisie se poursuivra en 2026Â», a dÃ©clarÃ© le Directeur gÃ©nÃ©ral de l’Agence de promotion de l’investissement extÃ©rieur FIPA Jalel Tebib, dans une interview tÃ©lÃ©visÃ©e rÃ©alisÃ©e au studio de l’agence TAP.

Les flux dâ€™investissements Ã©trangers devraient mÃªme sâ€™intensifier avec un volume prÃ©vu atteignant 4000 millions de dinars (MD) pour lâ€™annÃ©e 2026, a-t-il signalÃ©.

Ces prÃ©visions sont Ã©tablies selon des Ã©lÃ©ments raisonnables et fiables, confirmÃ©s par les intentions dâ€™investissement Ã©tranger. En 2025, celles-ci ont enregistrÃ© une hausse de 30 %, atteignant une valeur de 8 000 millions de dinars. En considÃ©rant quâ€™environ 50 % de ces intentions se concrÃ©tiseront en 2026, il est possible d’anticiper un volume dâ€™investissements Ã©trangers de l’ordre de 4000 MD, a soulignÃ© le Directeur GÃ©nÃ©ral de la FIPA.

Les intentions dâ€™investissement constituent, en effet, le point de dÃ©part du processus de rÃ©alisation effective des projets, puisquâ€™elles reprÃ©sentent les engagements susceptibles dâ€™Ãªtre concrÃ©tisÃ©s, rappelant qu’en 2024, sur un total des intentions dâ€™investissement de l’ordre de 5 000 MD, prÃ¨s de 3500 MD ont Ã©tÃ© effectivement rÃ©alisÃ©es. NÃ©anmoins, il convient de tenir compte de la forte concurrence des autres pays, qui attirent des investissements internationaux souvent plus importants que ceux de la Tunisie. Cela souligne lâ€™importance de dÃ©ployer un surcroÃ®t d’effort, en accordant les facilitÃ©s nÃ©cessaires pour attirer de nouveaux investisseurs et fidÃ©liser ceux dÃ©jÃ implantÃ©s, a encore ajoutÃ© Tebib.

Par ailleurs, les derniers dÃ©veloppements survenus dans les pays du Golfe contribuent Ã renforcer la position de la Tunisie en tant que site attractif, voire un Â«â€¯refugeâ€¯Â» pour les investisseurs Ã©trangers, notamment ceux orientÃ©s vers les grands marchÃ©s europÃ©ens. De mÃªme, ces transformations encouragent Ã©galement de nombreux investisseurs Ã se rapprocher de lâ€™Europe centrale et de ses environs, a-t-il estimÃ©.

Dans ce contexte, la Tunisie, grÃ¢ce Ã sa proximitÃ© gÃ©ographique avec lâ€™Europe, se positionne naturellement comme une destination stratÃ©gique pour ces investissements.

Cela se traduit concrÃ¨tement par une intensification des visites dâ€™investisseurs, notamment en provenance d’Asie du Sud-est, de lâ€™Europe et de lâ€™Europe de lâ€™Est, qui expriment leur volontÃ© dâ€™investir en Tunisie.

“Si la Tunisie met Ã disposition, de ces investisseurs, les zones industrielles, assure un encadrement efficace et offre les facilitÃ©s nÃ©cessaires, tout en respectant les exigences environnementales et les rÃ¨gles d’amÃ©nagement urbain, elle sera en mesure de renforcer son attractivitÃ© auprÃ¨s des investisseurs Ã©trangers et de les fidÃ©liser Â», a dit Tebib.

En dÃ©pit de plusieurs obstacles existants, qui sont actuellement en voie dâ€™Ãªtre rÃ©solus, la Tunisie demeure un site dâ€™investissement favorable, offrant un climat propice aux affaires et Ã lâ€™implantation des sociÃ©tÃ©s Ã©trangÃ¨res. Le pays dispose en effet, de compÃ©tences qualifiÃ©es pour gÃ©rer ces investissements et dâ€™une administration Ã l’Ã©coute des attentes des investisseurs, a encore affirmÃ© le Directeur GÃ©nÃ©ral de la FIPA.