La 28e édition du Congrès national de médecine interne se tiendra les 24 et 25 avril 2026 à Hammamet, a annoncé la Société tunisienne de médecine interne (STMI) sur ses canaux officiels.

Ce rendez-vous scientifique d’envergure réunira des internistes et des professionnels de santé autour des pathologies complexes et infiltratives.

Le Congrès articulera ses débats autour de deux thématiques centrales : « Au-delà des neurones : la neurologie des maladies systémiques » et « La “masse” : carrefour des pathologies infiltratives ».

La rencontre proposera, pendant deux jours, un format dynamique alternant sessions plénières, ateliers pratiques et symposiums satellites. Des sessions spécifiques seront dédiées aux médecins de libre pratique ainsi qu’à l’Association tunisienne des jeunes internistes (ATJI).

Le programme scientifique explorera ainsi les frontières de la spécialité, mettant l’accent sur l’atteinte du système nerveux dans les maladies systémiques et les défis diagnostiques des affections infiltratives (amylose, sarcoïdose, histiocytose).

Des experts aborderont par ailleurs plusieurs enjeux de santé publique, dont la prise en charge de l’hypertension artérielle résistante, le traitement du diabète de type 2 et les nouvelles stratégies thérapeutiques de l’ostéoporose. Une session sera également consacrée à l’intégration de l’intelligence artificielle dans la recherche et la publication scientifiques.

La manifestation, ponctuée par des symposiums animés par des laboratoires partenaires de premier plan, sera également l’occasion pour les chercheurs de présenter leurs travaux lors de sessions d’e-posters.

Les journées se clôtureront par un quiz scientifique et une remise de prix, dont le Prix Bassem Louzir, récompensant l’excellence et l’engagement dans la discipline.