Des rencontres professionnelles “Door to Door” dédiées aux produits de la santé seront organisées, du 23 au 25 avril 2026, à Abidjan, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Abidjan.

Cette mission cible les filières pharmaceutique, parapharmaceutique ainsi que les dispositifs et consommables médicaux, avec pour objectif de renforcer la présence des entreprises tunisiennes sur le marché ivoirien et de développer de nouveaux partenariats commerciaux.

Le programme de cet événement comprend des rencontres B2B ciblées avec des opérateurs ivoiriens, des visites institutionnelles auprès des principaux acteurs du secteur en Côte d’Ivoire, ainsi qu’une visite de prospection du salon “Med Pharma”.

Les entreprises tunisiennes souhaitant participer à cette mission sont appelées à remplir en formulaire en ligne avant le le 23 Mars 2026.