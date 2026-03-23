La commission régionale d’octroi des avantages agricoles, créée auprès de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) de Sousse, a approuvé, au cours de cette semaine, 56 dossiers d’investissement dans le secteur agricole, pour une valeur globale de 1,939 MD.

Selon un communiqué publié par l’agence régionale de l’APIA de Sousse, la commission a validé 41 dossiers de catégorie « A », pris en charge par les services de le commissariat régional au Développement Agricole (CRDA) de Sousse.

La valeur de ces investissements s’élève à environ 580 mille dinars, pour lesquels des primes d’un montant de 219 mille dinars ont été accordées.

Selon la même source, les 15 dossiers restants appartiennent aux catégories « A » et « B »et sont gérés par les services de la direction régionale de l’APIA à Sousse.

Ces projets représentent une valeur d’investissement de 1,359 MD et ont bénéficié de primes de l’ordre de 372 mille dinars.

Il convient de signaler que la commission régionale d’octroi des avantages agricoles est chargée de l’examen des demandes de projets dont le coût d’investissement ne dépasse pas un million de dinars.