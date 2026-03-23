Un séminaire de haut niveau sur le dialogue politique pour l’innovation portée par les clusters et l’intégration dans les chaînes de valeur régionales, intitulé “EuroMed Clusters Policy Seminar – Maghreb Edition”, se tiendra le 25 mars courant, à Tunis.

Organisé à l’initiative du Forum Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Économiques, en partenariat avec ANIMA Investment Network, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et le Economic Research Forum, ce séminaire s’inscrit dans le cadre du projet Euromed Clusters Forward (ECF), cofinancé par l’Union européenne.

L’événement réunira des décideurs publics, des responsables de clusters, des représentants du secteur privé, des experts et des acteurs de l’innovation issus de la région euro-méditerranéenne, afin de discuter du rôle stratégique des clusters dans le renforcement de la compétitivité industrielle, l’innovation et l’intégration dans les chaînes de valeur régionales.

Le séminaire offrira une plateforme d’échanges pour identifier des recommandations politiques concrètes visant à soutenir le développement des clusters et à renforcer les chaînes de valeur dans le Maghreb et au-delà.

Le séminaire s’articulera autour de trois grandes thématiques reflétant les principaux enjeux des clusters dans la région à savoir la montée en gamme industrielle et l’innovation, visant à renforcer la transition technologique et environnementale des industries, facteur clé pour l’intégration dans les chaînes de valeur internationales et l’accès au marché européen ; le financement orienté vers l’innovation et le co-investissement privé, pour développer des mécanismes adaptés aux clusters et encourager la collaboration entre tous les acteurs du processus d’innovation ; et enfin le développement des compétences et la collaboration recherche–industrie, afin de réduire l’écart entre les compétences disponibles et les besoins industriels tout en consolidant les partenariats entre universités, centres de recherche et entreprises.

Le projet EuroMed Clusters Forward (ECF) est une initiative régionale cofinancée par l’Union européenne visant à renforcer la coopération entre clusters et à soutenir le développement de chaînes de valeur régionales dans l’espace euro-méditerranéen.

Le projet rassemble un réseau d’organisations, d’institutions de recherche et d’acteurs économiques engagés dans le développement de l’innovation, de l’industrialisation et de la compétitivité dans la région.

À travers des activités de recherche, de dialogue politique et de coopération entre clusters, ECF vise à favoriser l’intégration économique régionale, à soutenir la transition verte et numérique et à encourager la création d’emplois dans les pays partenaires.

Dans ce cadre, une série de séminaires politiques régionaux est organisée afin de réunir décideurs publics, experts et acteurs du secteur privé autour des défis et opportunités liés au développement des clusters et à l’intégration dans les chaînes de valeur régionaux.