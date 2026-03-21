Le Real Madrid a bouclé sa préparation samedi à Valdebebas en vue du derby face à l’Atlético de Madrid, avec plusieurs retours importants dans l’effectif. Jude Bellingham, Raúl Asencio et Álvaro Carreras sont désormais aptes pour cette rencontre.

Le club madrilène aborde ce rendez-vous dans une dynamique positive, après quatre victoires consécutives qui lui permettent de rester en course pour le titre en Liga et de valider sa qualification face à Manchester City en Ligue des champions.

Bellingham de retour dans le groupe

Absent depuis un mois et demi en raison d’une blessure musculaire, Jude Bellingham a participé à la séance collective et peut prétendre à un retour à la compétition.

L’international anglais avait déjà été convoqué lors du déplacement à Manchester, sans toutefois figurer sur la feuille de match.

Asencio et Carreras également disponibles

Les défenseurs Raúl Asencio et Álvaro Carreras, eux aussi remis de leurs blessures, ont réintégré le groupe. Ils se tiennent à la disposition de l’entraîneur Álvaro Arbeloa pour ce derby.

Plusieurs absents côté madrilène

Le Real Madrid devra toutefois faire sans plusieurs joueurs importants. Thibaut Courtois, Éder Militão, Ferland Mendy, Dani Ceballos et Rodrygo Goes sont indisponibles en raison de blessures.

Mbappé vers un retour comme titulaire

Par ailleurs, Kylian Mbappé pourrait retrouver une place dans le onze de départ, un mois après sa dernière titularisation.

Un premier derby pour Arbeloa

Cette rencontre marquera le premier derby madrilène d’Álvaro Arbeloa à la tête de l’équipe première du Real Madrid.