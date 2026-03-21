Le match opposant Juventus Turin à US Sassuolo, comptant pour la 30e journée de Serie A, se disputera le samedi 21 mars 2026 à l’Allianz Stadium.

Le coup d’envoi de cette rencontre est programmé à 20h45. Un rendez-vous en soirée à ne pas manquer pour les supporters des deux équipes, notamment ceux de la Juventus, qui chercheront à s’imposer à domicile face à une équipe de Sassuolo souvent difficile à manœuvrer.

Concernant la diffusion, le match sera retransmis en direct sur la plateforme DAZN. Les abonnés pourront suivre l’intégralité de la rencontre en live, avec les commentaires et analyses habituels proposés par le diffuseur.

Cette affiche de Serie A promet un duel intéressant entre une Juventus ambitieuse, en quête de points pour atteindre ses objectifs, et un Sassuolo prêt à jouer les trouble-fêtes. Pour ne rien manquer, il est conseillé de se connecter quelques minutes avant le coup d’envoi afin de profiter pleinement de l’avant-match.