Liverpool s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après une large victoire face à Galatasaray (4-0), mercredi soir à Anfield, en huitième de finale retour. Battus 1-0 à l’aller à Istanbul, les Reds ont inversé la tendance avec autorité.

Ce succès leur permet de retrouver en quarts le Paris Saint-Germain, tenant du titre, pour une affiche annoncée comme l’une des plus relevées du prochain tour.

Un retournement maîtrisé à Anfield

Dominé lors du match aller, Liverpool a réagi sur sa pelouse avec une prestation maîtrisée. Le club anglais a progressivement pris le contrôle de la rencontre avant de faire la différence, profitant notamment d’un net recul de l’équipe turque en seconde période.

Galatasaray a ainsi cédé après la pause, laissant les Reds dérouler pour s’imposer largement (4-0) et valider leur qualification sur l’ensemble des deux matches.

Une affiche de haut niveau face au PSG

Ce quart de finale opposera deux équipes habituées de la compétition. Le Paris Saint-Germain, dirigé par Luis Enrique, avait validé sa qualification mardi en battant Chelsea (3-0) à Stamford Bridge, après un succès 5-2 à l’aller.

Les coéquipiers d’Achraf Hakimi poursuivent ainsi la défense de leur titre face à un adversaire de premier plan.

Un parfum de revanche

Cette confrontation rappelle leur duel de la saison dernière en huitièmes de finale, remporté par le PSG aux tirs au but. Ce nouveau face-à-face s’annonce donc comme une revanche entre deux formations de haut niveau.

Le calendrier des quarts

Les quarts de finale de la Ligue des champions se joueront les 7 et 8 avril pour les matches aller, puis les 14 et 15 avril pour les matches retour, après la trêve internationale de la fin mars.

Le Paris Saint-Germain disputera le match retour à l’extérieur.