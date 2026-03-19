Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Tunisie, en partenariat avec Flat6Labs, lancent la cinquième cohorte du Projet d’Accélérateur de Croissance Verte et d’Emploi, une initiative visant à soutenir 25 entreprises tunisiennes à fort potentiel.

Porté par le Danish-Arab Partnership Programme (DAPP) du ministère des Affaires étrangères du Danemark, ce programme ambitionne d’accompagner des entreprises engagées dans la transition écologique en leur offrant un appui stratégique pour accélérer leur développement et renforcer leur contribution à l’économie verte.

Le programme propose un accompagnement sur mesure, à travers un réseau d’experts et de mentors, afin d’aider les entreprises bénéficiaires à structurer leur croissance et à améliorer leurs performances.

Il comprend également des formations stratégiques axées sur la gestion, l’innovation et l’intégration de pratiques écoresponsables.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront, en outre, d’un accès privilégié à des investisseurs et partenaires, leur permettant d’élargir leur réseau au sein de l’écosystème entrepreneurial. Un suivi opérationnel continu sera également assuré pour les accompagner dans la résolution de leurs défis et le renforcement de leur modèle économique.

Les entreprises souhaitant participer à ce programme doivent remplir un formulaire en ligne avant le 10 avril prochain.