Les entreprises tunisiennes intéressées par le développement de partenariats aux États-Unis sont invitées à soumettre leur candidature pour le Sommet SelectUSA sur l’investissement, prévu du 3 au 6 mai 2026 à National Harbor (Maryland, région de Washington). Cet événement est considéré comme le plus important forum dédié à l’attraction des investissements directs étrangers (IDE) aux États-Unis.

Annoncé par l’Ambassade des États-Unis à Tunis, le sommet offre aux participants l’opportunité unique de rencontrer des entreprises internationales, des experts sectoriels et des décideurs politiques américains. Les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement stratégique, de réunions d’affaires ciblées et d’un accès privilégié aux informations clés sur le marché américain.

Deux programmes spécialisés complètent l’événement principal. Le programme SelectUSA Tech s’adresse aux fondateurs de startups et aux entreprises en phase de démarrage. Il leur permet de présenter leurs solutions technologiques ou leurs services innovants et d’entrer en contact avec des partenaires et investisseurs potentiels, notamment via un concours de pitch (présentation de projet) devant un jury spécialisé.

Quant au programme SelectUSA Global Women in Tech (SGWIT), il est exclusivement destiné aux fondatrices, entrepreneures et dirigeantes du secteur de la technologie. Il propose un réseau de mentorat d’une durée d’un an, débutant lors du sommet, mettant en relation des femmes leaders avec des mentors expérimentés issus de l’écosystème des startups américaines.

Les entreprises et startups tunisiennes intéressées peuvent consulter les modalités de participation et remplir le formulaire de candidature en ligne sur le site officiel de l’événement : www.selectusasummit.us.