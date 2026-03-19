Anouar Ben Youssef, le nouvel ambassadeur de la Tunisie au Rwanda, avec résidence à Nairobi (Kenya), a présenté ses lettres de créance au président rwandais Paul Kagamé, indique un communiqué publié mercredi sur la plateforme numérique “Tunisie InfoHub” du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Cette rencontre a été l’occasion de réaffirmer les liens d’amitié et de coopération entre la Tunisie et le Rwanda et de souligner les opportunités de renforcement des relations bilatérales. Les discussions ont porté en particulier sur les échanges commerciaux, notamment dans le secteur agroalimentaire, ainsi que sur l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, les technologies de communication, la numérisation et la santé.

Le diplomate a réitéré la volonté de la Tunisie de développer davantage ces partenariats à travers l’organisation des échéances bilatérales, tels que la première session de la Commission mixte et la première session des consultations politiques, de manière à renforcer les bases juridiques des relations et à élargir leurs champs d’action.

À cette occasion, le nouvel ambassadeur de la Tunisie au Rwanda a transmis les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, au président Paul Kagamé, lui souhaitant santé et succès, et au peuple rwandais davantage de progrès et de prospérité.

Pour sa part, le président rwandais a chargé l’ambassadeur de la Tunisie de transmettre ses salutations au président Saïed, tout en lui exprimant l’espoir de le voir effectuer une visite officielle au Rwanda dans un avenir proche, et en affirmant sa disposition à soutenir les relations bilatérales entre les deux pays.