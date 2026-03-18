Le marché boursier a aligné une deuxième séance consécutive dans le vert. L’indice de référence de la bourse de Tunis a affiché mercredi, une progression de 0,28 % à 15 432,03 points, dans un modeste flux de 4,6 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume modeste de 244 mille dinars, l’action de l’assurance s’est appréciée de 5,8 % à 70,000 D.

Le titre ICF s’est également, distingué sur la séance. L’action de l’industriel chimique a enregistré un bond de 2,4 % à 79,950 D. La valeur a drainé de maigres échanges de 71 mille dinars sur la séance.

Le titre STA a affiché une forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux anémique de 65 mille dinars, l’action du concessionnaire de la marque Chinoise Chery en Tunisie a trébuché de -3,1% à 58,000 D.

Le titre STB a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -2,2 % à 4,100 Dt. La valeurde la banque publique a amassé un volume global de 49 mille dinars sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie a gagné 0,8 %, clôturant à 23,980 Dt. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 505 mille dinars.