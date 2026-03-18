Le district de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux à Siliana organise les 24 et 25 mars deux journées de sensibilisation à l’importance de l’économie d’eau.

Cette initiative est tenue en coordination avec le Commissariat régional au développement agricole, le Commissariat régional de l’éducation et le Commissariat régional aux affaires culturelles, dans le cadre de la Journée Mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars de chaque année, a indiqué à l’Agence TAP, la cheffe de service au district de la SONEDE à Siliana, Farida Mansri.

Le programme de ces deux journées, dont la première aura lieu au siège du gouvernorat et la deuxième au siège de la Bibliothèque publique, comporte notamment des ateliers et activités d’animation pour enfants sur la nécessité de la rationalisation de la consommation d’eau, des présentations sur l’importance de la préservation des ressources en eau ainsi que des rencontres entre les différents acteurs dans le domaine de la gestion des ressources en eau sur les solutions et pratiques pour lutter contre le stress hydrique.