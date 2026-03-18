L’Académie d’Afreximbank (AFRACAD) a annoncé, le 18 mars 2026, l’ouverture des inscriptions pour son Certificat de financement du commerce en Afrique (COTFIA) 2026 visant à renforcer les capacités de l’Afrique en matière de financement du commerce.

Le programme (COTFIA) œuvre à développer les compétences liées au commerce et à combler les lacunes critiques en matière de capacités, permettant, ainsi, au continent d’être plus compétitif sur le marché mondial, selon un communiqué publié, mercredi, par Afreximbank.

AFRACAD a fait savoir que les inscriptions au programme, ouvertes aux professionnels du secteur bancaire et à d’autres praticiens intéressés par le domaine du financement du commerce, prendront fin le 31 mai 2026.

Développé par AFRACAD, en partenariat avec Factors Chain International, l’Université américaine du Caire (AUC) et Quarter Bank, le programme est conçu pour améliorer la compréhension des participants de tous les aspects du financement du commerce international et est continuellement mis à jour pour se conformer aux meilleures pratiques.

Il aborde, également, divers aspects de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) qui devrait avoir un impact significatif sur l’amélioration du commerce intra-africain.

À l’instar du programme 2025, le programme COTFIA 2026 se déroulera selon un format mixte, avec cinq modules dispensés en ligne lors de sessions virtuelles animées par un formateur, un module en présentiel sur le campus de l’AUC à New Cairo, en Égypte, et le module final en ligne de manière asynchrone.

Le Directeur Général des Ressources Humaines (Afreximbank), Stephen Kauma, a encouragé les professionnels du secteur bancaire Africain et les autres professionnels dans le domaine du financement commercial à tirer pleinement parti de ce programme.

Il a annoncé qu’AFRACAD offrirait des bourses couvrant 50 % des frais de scolarité aux sept premiers candidats cette année, renforçant ainsi l’engagement de la Banque à élargir l’accès au renforcement des capacités de haute qualité en matière de financement commercial à travers l’Afrique.

À ce jour, le programme COTFIA lancé depuis 2016, a formé plus de 150 professionnels issus de tout le continent, en les dotant des compétences techniques, réglementaires et pratiques nécessaires pour renforcer l’écosystème du financement du commerce en Afrique et ouvrir de nouvelles opportunités pour le commerce intra-africain et mondial.

Les professionnels intéressés par le programme COTFIA 2026 peuvent s’inscrire à travers ce lien : httpss://fci.nl/en/event/certificate-trade-finance-africa-cotfia-2026?language_content_entity=en

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain.

Depuis 30 ans, Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l’industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l’expansion économique en Afrique.

Le 25 novembre 2025, le Président de l’Afreximbank, George Elombi avait annoncé lors d’une rencontre avec le Président de la République, Kaïs Saïed, l’intention de l’Afreximbank d’ouvrir un bureau régional à Tunis.