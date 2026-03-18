Le forum économique Tunisie – Niger se tiendra, le 1er Avril 2026, à la Maison de l’Exportateur, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

L’objectif de cet évènement est de renforcer les relations économiques et commerciales avec le Niger et de développer des collaborations de long terme entre les opérateurs économiques des deux pays, notamment à travers l’organisation de rencontres professionnelles (B to B) entre entreprises tunisiennes et nigériennes durant cet évènement.

Ce conclave s’adresse aux entreprises opérant dans plusieurs secteurs, notamment, l’énergie, le Textile Habillement, le Cuir et Chaussures, les produits agroalimentaires, les produits pharmaceutiques et de santé, les composants mécaniques et électroniques, les Bâtiments et travaux publics et les technologies de l’information et de la communication.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à ce forum sont invitées à confirmer leur participation avant le 27 mars 2026.