Après un match aller haletant à Newcastle la semaine dernière, le FC Barcelone et Newcastle se retrouvent ce mercredi pour le match retour des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Les Catalans avaient arraché un nul inespéré (1-1) dans les dernières secondes, après avoir été menés au score par Harvey Barnes. Le penalty transformé par Lamine Yamal a offert un sursis précieux aux Blaugranas, relançant complètement la confrontation.

En championnat, Newcastle reste performant avec une victoire à Chelsea (0-1), tandis que le Barça a dominé le FC Séville (5-2), grâce notamment à un triplé de Raphinha.

Diffusion TV :

Le match retour FC Barcelone – Newcastle se joue ce mercredi 18 mars à 18h45 au Spotify Camp Nou. La rencontre est diffusée en direct et en exclusivité sur CANAL+ FOOT. Tous les matchs de la Ligue des Champions, ainsi que d’autres compétitions comme la Ligue Europa, la Formule 1, le MotoGP ou la Premier League, sont à suivre sur les antennes de CANAL+.