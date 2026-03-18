Un conseil ministÃ©riel restreint (CMR), prÃ©sidÃ© rÃ©cemment par la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, au Palais du gouvernement Ã La Kasbah, a recommandÃ© dâ€™engager la restructuration de la sociÃ©tÃ© Â«â€¯El Fouladhâ€¯Â» et de mettre en Å“uvre son programme dâ€™investissement afin dâ€™en faire le noyau dâ€™un pÃ´le des industries miniÃ¨res et des activitÃ©s connexes, selon un communiquÃ© publiÃ© mardi par la prÃ©sidence du gouvernement.

Cette initiative vise Ã couvrir les besoins locaux en billettes dâ€™acier, Ã lancer un projet de raffinage du fer, Ã dÃ©velopper des industries complÃ©mentaires et consommatrices dâ€™acier, ainsi quâ€™Ã renforcer le secteur de la collecte et du recyclage des matÃ©riaux ferreux. Il s’agit Ã©galement, de porter la capacitÃ© de production du secteur Ã 600â€¯000 tonnes de billettes dâ€™acier et de crÃ©er 6â€¯600 emplois.

Le programme dâ€™investissement prÃ©voit un repositionnement complet de lâ€™entreprise, passant dâ€™un chiffre dâ€™affaires reposant Ã 75â€¯% sur la vente de fer Ã bÃ©ton Ã un modÃ¨le centrÃ© Ã plus de 90â€¯% sur la fabrication de billettes dâ€™acier, le reste Ã©tant dÃ©diÃ© Ã la production de poteaux Ã©lectriques et de fils trÃ©filÃ©s.

Il vise Ã gÃ©nÃ©rer des flux de trÃ©sorerie permettant Ã lâ€™entreprise de rembourser ses dettes conformÃ©ment au plan dâ€™affaires Ã©tabli, dâ€™assurer sa pÃ©rennitÃ© et dâ€™amÃ©liorer sa situation financiÃ¨re.

En outre, le programme entend couvrir les besoins des laminoirs locaux en brames dâ€™acier et rÃ©duire lâ€™Ã©puisement de devises Ã©trangÃ¨res liÃ©es Ã leur importation, dont le coÃ»t dÃ©passe 300 millions de dollars par an, tout en valorisant la ferraille nationale et en augmentant le taux dâ€™intÃ©gration.

La rÃ©union a permis de passer en revue les principales Ã©tapes de la restructuration de Â«â€¯El Fouladhâ€¯Â», son programme dâ€™investissement et les objectifs attendus

Mise en place d’un programme national de fabrication de billettes dâ€™acier

Un programme national de fabrication de billettes dâ€™acier, basÃ© sur la valorisation de la ferraille issue de lâ€™Ã©conomie nationale, estimÃ©e Ã environ 300â€¯000 tonnes par an, sera mis en place.

Cette initiative vise Ã soutenir la restructuration de lâ€™entreprise et Ã installer une aciÃ©rie conforme aux normes technologiques et aux exigences du marchÃ©, tout en renforÃ§ant la durabilitÃ© industrielle grÃ¢ce Ã la rÃ©duction des coÃ»ts de production, au renforcement de la compÃ©titivitÃ© des unitÃ©s de laminage, Ã lâ€™approvisionnement du marchÃ© local et Ã la rÃ©duction des importations, Ã©conomisant plus de 300 millions de dollars par an, ainsi quâ€™au dÃ©veloppement de la chaÃ®ne de valeur des industries manufacturiÃ¨res.

FondÃ©e en 1962 et entrÃ©e en production en 1965, Â«â€¯El Fouladhâ€¯Â» est lâ€™une des principales entreprises productrices de matÃ©riaux mÃ©talliques en Tunisie, notamment dans la sidÃ©rurgie. Elle a fourni la majoritÃ© des voies ferrÃ©es, des poteaux Ã©lectriques et de nombreuses piÃ¨ces utilisÃ©es dans divers secteurs, et a Ã©galement exportÃ© du fer vers lâ€™Afrique, lâ€™Europe et lâ€™AmÃ©rique.

Selon la prÃ©sidence du gouvernement, lâ€™entreprise a toutefois connu un important dÃ©clin en raison dâ€™une mauvaise gestion et dâ€™une politique systÃ©matique dâ€™affaiblissement et de cession, Ã lâ€™instar dâ€™autres sociÃ©tÃ©s publiques. Ã€ ce titre, un programme de rÃ©formes structurelles avait Ã©tÃ© lancÃ© dÃ¨s 1986, visant principalement la privatisation, souvent au profit dâ€™investisseurs Ã©trangers.

En conclusion, la cheffe du gouvernement a soulignÃ© que lâ€™investissement et la restructuration des entreprises Â«â€¯El Fouladhâ€¯Â» et Â«â€¯ Les Ciments de Bizerte Â» constituent un choix stratÃ©gique pour lâ€™Ã‰tat, en tant que piliers de l’industrie nationale et leviers du dÃ©veloppement Ã©conomique et social.

Leur rÃ©forme vise notamment, Ã renforcer la souverainetÃ© nationale, Ã promouvoir les exportations vers des marchÃ©s prometteurs, Ã prÃ©server le tissu industriel, Ã produire du fer localement et Ã rÃ©duire la dÃ©pendance aux devises.

Elle a prÃ©cisÃ© que les travaux de restructuration et de redressement sont en cours afin dâ€™assurer la pÃ©rennitÃ© de ces entreprises et de restaurer leur rÃ´le de piliers de lâ€™industrie nationale et de moteurs de lâ€™Ã©conomie tunisienne.