Plus de 186 autorisations, totalisant une capacité de 286 mégawatts, ont été accordées dans le cadre de la cinquième ronde dédiée à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, sous le régime des autorisations, a indiqué, mardi le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

Ces données ont été présentées lors d’une réunion présidée par le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, en présence d’une délégation de la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (CONECT), consacrée au suivi de l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables.

La réunion a permis de passer en revue les principales préoccupations du secteur et d’examiner les solutions aux difficultés freinant la dynamique d’investissement dans ce domaine stratégique.

Les échanges ont également porté sur les différents programmes mis en œuvre par le ministère et ses structures, notamment PROSOL Elec, dédié à l’autoproduction d’électricité au profit des ménages, ainsi que PROSOL Elec économique, ciblant les familles à revenu moyen.

Les participants ont, par ailleurs, insisté sur le rôle clé du régime des autorisations dans l’attraction de nouveaux investissements. Ils ont souligné la complémentarité avec les autres mécanismes de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, notamment les concessions et l’autoproduction, afin de renforcer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique.

S’exprimant à cette occasion, Wael Chouchane a salué la contribution du secteur privé aux efforts de l’État pour la mise en œuvre des programmes de transition et d’efficacité énergétiques.

Il a également mis en exergue le rôle stratégique des entreprises opérant dans le secteur dans le cadre du programme national de production d’électricité à partir des énergies renouvelables.