Lâ€™Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) a annoncÃ© lâ€™ouverture des inscriptions au concours Â« Le stagiaire entrepreneur Â» du 16 mars au 5 avril 2026, selon la plateforme Moubader.tn.

Ce concours sâ€™adresse aux stagiaires des centres relevant de lâ€™ATFP porteurs dâ€™une idÃ©e de projet quâ€™ils souhaitent dÃ©velopper en vue de crÃ©er une entreprise privÃ©e.

Il offre lâ€™opportunitÃ© de dÃ©couvrir lâ€™entrepreneuriat et de dÃ©velopper les compÃ©tences des participants.

Les personnes intÃ©ressÃ©es peuvent sâ€™inscrire via la plateforme Moubader.tn, mise en place Ã cet effet.