La première édition du Salon du Cap Bon de l’agriculture, de la production animale et de la pêche (Cap Agri – Agro et Pêche) se tiendra du 26 au 29 mars courant au centre des expositions de Nabeul (Espace de la Foire internationale de Nabeul), à l’initiative de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP).

En marge de la conférence de presse de présentation du Salon qui s’est tenue, lundi, au siège de l’Urap à Nabeul, le président régionale de l’Union, Imed El Bey, a indiqué à l’Agence TAP, que la 1ère édition de cette manifestation réunira plus de 50 exposants dans les différents domaines liés au secteur agricole.

Il a souligné que les préparatifs se poursuivent en prévision de cet événement, appelé à se distinguer par la diversité des services et l’accompagnement technique offerts aux agriculteurs, en vue de renforcer et de moderniser leurs pratiques sur le terrain.

Le programme du Salon prévoit une multitude de conférences et d’ateliers, la journée d’ouverture étant marquée par des interventions sur l’agriculture hors-sol et l’agriculture intelligente, tandis que le deuxième jour sera consacré aux énergies renouvelables en agriculture et au développement du secteur des agrumes, avec, en outre, une conférence sur la filière tomate programmée le 28 mars.

Le salon constitue une opportunité de soutenir les agriculteurs en favorisant les partenariats avec les acteurs des technologies et services agricoles, tout en proposant des espaces dédiés aux enfants, aux produits de la femme rurale et à la vente directe du poisson.

Cet événement régional met également en valeur le poids du secteur agricole à Nabeul, fort de 16 filières et contribuant à 15 % de la production nationale.

La région occupe notamment les premiers rangs au niveau national dans plusieurs productions, dont la fraise, les agrumes et les épices, tout en se distinguant également dans la production avicole, les dérivés de volaille, la production de viande rouge et la pêche maritime.