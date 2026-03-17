Dans un marché boursier relativement dynamique, l’indice vedette a clôturé la séance du mardi sur une note d’optimisme, enregistrant une envolée de 0,98 % à 15 386,52 points dans un volume de 6,8 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeur.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume modeste de 186 mille dinars, l’action de l’assureur s’est appréciée de 6 % à 66,140 D.

Le titre ENNAKL a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action du concessionnaire automobile a enregistré un bond de 6 % à 19,660 D en alimentant le marché avec des capitaux de 75 mille dinars sur la séance.

Le titre UADH a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux anémique de 2 mille dinars, l’action du concessionnaire automobile a trébuché de -4,4 % à 0,430 D.