Le président de l’Association tunisienne des villages d’enfants « S.O.S. », Mohamed Megdich a appelé ce mardi les citoyens à verser leur zakat al-fitr via le site officiel de l’association.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Megdich a précisé que l’association n’avait pas encore obtenu l’autorisation de la présidence du gouvernement pour lancer le service de collecte des dons de la zakat al-fitr par SMS, alors qu’elle bénéficiait de cette autorisation depuis six ans, et ce dès les premiers jours du mois de ramadan.

Il a indiqué que l’absence de cette autorisation entraînera cette année des pertes financières importantes pour l’association, qui collectait chaque année des sommes considérables grâce aux dons des citoyens via ce service, et les affectait au financement de ses programmes d’aide aux enfants sans ressources, d’autant plus que le don via le site web n’est pas accessible de la même manière à toutes les catégories de la société.

Il a rappelé à cet égard que l’association avait réussi, l’année dernière, à collecter environ 3 millions de dinars de dons de zakat al-fitr par le biais de SMS. Il a souligné que l’association prend actuellement en charge environ 9 900 enfants répartis dans 12 gouvernorats, précisant qu’un nouveau siège de l’association a été inauguré la semaine dernière dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ce qui permettra de prendre en charge environ un millier d’enfants supplémentaires dans la région.