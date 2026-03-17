Le 𝐂𝐄𝐓𝐈𝐌𝐄 organisera, le 𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔 au siè𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐓𝐈𝐂𝐀, la deuxième édition de ses rencontres sectorielles dédiée au secteur des industries électriques, électroniques et mécatroniques.

Cette nouvelle édition vise à “poursuivre et consolider les travaux et les résultats de la 1ère édition (27 février 2025) et mettre un plan d’actions opérationnel planifié des projets en cours, en mobilisant tous les acteurs concernés par le secteur des industries électriques, électroniques et mécatroniques, tout en mettant l’accent sur le volet lié à la transition énergétique et écologique afin d’encourager l’innovation, la compétitivité et la durabilité du secteur, précise un communiqué du CETIME publié sur sa page facebook.

Concrètement, il s’agit d’établir un plan d’actions planifié pour l’année 2026 qui englobe les activités, les projets, les missions et les propositions visant le développement du secteur.

Cette nouvelle édition permettra, également, de définir des projets collaboratifs structurants à fort impact environnemental et économique pour le secteur et renforcer les partenariats public–privé en consolidant le travail collaboratif CETIME et écosystème concerné par le secteur, souligne la meme source.

L’événement se déclinera sous forme de 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 ré𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 thé𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, réunissant 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐬, 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐞𝐥𝐬, 𝐫pré𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐝’𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬, dans le but d’identifier des leviers d’actions concrets et des opportunités de développement pour les filières concernées.