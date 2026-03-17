La presse suisse met Tunis à l’honneur, la décrivant comme une destination authentique et préservée, alliant élégance et âme orientale. Dans son édition dominicale, le prestigieux quotidien zurichois “Neue Zürcher Zeitung” (NZZ am Sonntag) consacre un article élogieux à la capitale tunisienne, la présentant comme un “secret bien gardé” du tourisme méditerranéen. Un portrait qui résonne particulièrement avec la vision que l’Ambassade de Suisse à Tunis a relayée sur ses réseaux sociaux.

Le journal met en lumière le contraste saisissant de la ville. D’un côté, la médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est dépeinte comme un lieu magique au coucher du soleil, avec ses ruelles pavées éclairées par des lanternes, ses cafés animés où résonnent des chansons arabes et les parfums de thé à la menthe. Loin de l’agitation, elle appartient alors à ses habitants, gardienne d’un patrimoine millénaire.

De l’autre côté, le quotidien helvétique évoque la Nouvelle Ville, avec son architecture coloniale, ses grands boulevards ombragés et ses cafés emblématiques. La capitale tunisienne se distingue également par sa situation géographique unique, s’ouvrant sur le lac et la côte. Le NZZ am Sonntag souligne aussi la facilité d’accès aux sites périphériques majeurs. Carthage, La Marsa ou Sidi Bou Saïd, ce « village bleu et blanc suspendu entre ciel et mer », sont présentés comme des escapades facilement accessibles en train, évoquant la « Côte d’Azur tunisienne ».

Encore peu fréquentée par le tourisme de masse, Tunis est présentée par le quotidien suisse comme une destination authentique et accueillan48*te, où il fait bon prendre le temps de vivre, entre culture, gastronomie, histoire et plage.