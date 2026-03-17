Les performances enregistrées en matière d’exportation d’huile d’olive durant les mois de décembre, janvier et février constituent un record historique pour Tunisie, s’est félicité lundi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid.

Ces résultats représentent une « victoire de la diplomatie économique tunisienne », a-t-il souligné, répondant à des questions orales des députés lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le ministre a précisé que les exportations ont dépassé les 50 000 tonnes par mois, grâce à la mobilisation des différentes parties prenantes.

Dans le même contexte, Samir Abid a indiqué que son ministère s’attache à maintenir les marchés traditionnels tout en ciblant de nouvelles destinations pour l’huile d’olive conditionnée, représentant selon lui une évolution qualitative du secteur.

Concernant les exportations de dattes, il a annoncé une reprise progressive des flux vers les marchés habituels, après les perturbations récentes liées aux procédures administratives.

Enfin, le ministre a indiqué que la Tunisie a demandé l’ouverture de négociations avec l’Union européenne sur l’exportation de l’huile d’olive et d’autres produits agricoles stratégiques.

« Les négociations ne se limiteront pas à l’UE mais concerneront également d’autres partenaires », a-t-il ajouté.