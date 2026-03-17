Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organisera, en collaboration avec l’ambassade de Tunisia à Abuja, une mission d’affaires tunisienne multisectorielle à Accra (au Ghana) du 22 au 25 juin 2026.

Cet évènement est destiné aux professionnels exerçant dans les activités des industries agroalimentaires (huile d’olive, dattes et dérivés, conserves, pâtes alimentaires, jus et boissons, …), des matériaux de construction (céramique, sanitaire, produits et équipements électriques, gypse et revêtements, peinture …), des énergies renouvelables, et des produits de Santé (produits pharmaceutiques, paramédicaux, cosmétiques, dispositifs médicaux, matériels et équipements médicaux…), indique le CEPEX, dans un communiqué.

Les professionnels et entreprises opérant dans les domaines de l’agriculture et d’élevage (intrants agricoles, irrigation, équipements, fortifiants, médicaments…), ainsi que les jeunes startupeurs et créateurs de solutions digitales (AgriTech, HealthTech, FinTech), sont invités à s’inscrire via un lien e-cepex, au plus tard le 30 mars 2026.

Au programme de la mission, un webinaire sur le marché ghanéen (2 à 3 semaines avant la mission), un mini-séminaire sur le potentiel de la coopération économique et commerciale tuniso-ghanéenne (le 23 juin 2026) et des rencontres B2B pré-organisées entre des entreprises tunisiennes et des importateurs/distributeurs ghanéens ciblés (23 juin 2026). Des visites de groupes et de réunions institutionnelles pour les membres de la délégation tunisienne (24 juin 2026) ainsi qu’une visite de prospection au salon “Ghana Trade Show” sont également prévues.