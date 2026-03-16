La société « OFT Tunisie », filiale du groupe « Ooredoo FinTech International LLC », a obtenu l’agrément définitif de la Banque centrale de Tunisie (BCT) pour exercer en tant qu’établissement de paiement résident en Tunisie.

Publiée au Journal officiel de la République tunisienne (n°29 du 14 mars 2026), cette décision, signée par le gouverneur de la BCT et président de la Commission d’agréments, Fathi Zouhaïr Nouri, vient finaliser les procédures entamées en décembre 2024 avec l’octroi d’un agrément provisoire.

Conformément à la loi n°2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers, la nouvelle structure dispose désormais d’un délai maximum de six mois à compter de la notification de la décision pour démarrer effectivement ses activités.

L’entrée en lice de ce nouvel acteur devrait contribuer à dynamiser l’écosystème du paiement électronique en Tunisie. Elle s’inscrit dans une stratégie visant à développer les services financiers numériques et à offrir aux citoyens et aux entreprises des solutions innovantes pour les opérations de paiement et de transfert d’argent.

À titre de rappel, un établissement de paiement est une institution financière agréée par la BCT, distincte d’une banque traditionnelle, dans la mesure où elle n’accorde ni crédits ni facilités de découvert.

En tant qu’établissement de paiement, « OFT Tunisie » pourra ouvrir des comptes de paiement (souvent adossés au mobile), gérer des dépôts et retraits d’espèces via son réseau d’agents, faciliter les transferts d’argent locaux et permettre le paiement de factures ainsi que les achats en ligne et en magasin.

Le développement de ce secteur répond à l’objectif des autorités financières de renforcer l’inclusion financière, de faciliter l’accès aux services financiers pour les populations non ou insuffisamment bancarisées et de réduire progressivement la dépendance de l’économie nationale à l’usage du numéraire.

Avec l’arrivée de « OFT Tunisie », le nombre de prestataires de services de paiement agréés en Tunisie s’élève désormais à 16, incluant des établissements indépendants et des institutions financières proposant des services de paiement numérique.