Sofian El Fani a remporté le prix de la meilleure photographie pour le film ” film” (titre original : Kokuhô), réalisé par Lee Sang-il, lors de la 49ème cérémonie des Japan Academy Awards. L’événement, considéré comme l’équivalent japonais des Oscars, s’est tenu le 13 mars 2026 au Grand Prince Hotel Shin Takanawa à Tokyo.

Le film a raflé les honneurs un record de récompenses dans 10 catégories, incluant celle du meilleur film. Adapté du roman éponyme de Shuichi Yoshida, le long-métrage a été scénarisé par Satoko Okudera. Il met en vedette les acteurs Ryô Yoshizawa, Ryusei Yokohama, Soya Kurokawa et Ken Watanabe.

Le Maître du Kabuki ne se contente pas de séduire la critique, il bat également des records commerciaux avec plus de 20,3 milliards de yens (environ 127,3 millions de dollars) engrangés au 8 mars 2026, selon les médias japonais.

Le film retrace le parcours initiatique d’un jeune homme plongeant dans l’univers exigeant du Kabuki. Le récit suit plus particulièrement l’ascension d’un acteur spécialisé dans les rôles féminins (onnagata), dont l’ambition ultime est de devenir un Trésor national vivant.

Sofian El Fani continue sa route vers les étoiles avec une filmographie flamboyante, pour le plus grand bonheur des Tunisiennes et des Tunisiens qui suivent son parcours avec les films Le Maître du Kabuki de Lee Sang-il (2025), Yellow Bus de Wendy Bednarz (2023), On se connaît… ou pas de Wissam Smayra (2022), It Must Be Heaven d’Elia Suleiman (2019), Pupille de Jeanne Herry (2018), Five Nights in Maine de Maris Curran (2015), Timbuktu d’Abderrahmane Sissako (2014), Le Challat de Tunis de Kaouther Ben Hania (2014), La Vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 d’Abdellatif Kechiche (2013), Garagouz d’Abdenour Zahzah (2010), Face à la mer d’Olivier Loustau (2010), Vénus noire d’Abdellatif Kechiche (2009) et Le Fil de Mehdi Ben Attia (2009).