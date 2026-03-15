Le match entre le FC Barcelone et le FC Séville, comptant pour la 28e journée de La Liga, se disputera le dimanche 15 mars 2026 au Camp Nou. Le coup d’envoi de cette affiche du championnat d’Espagne est programmé à 16h15.

Les supporters des deux équipes pourront suivre la rencontre en direct à la télévision. Le match sera retransmis sur la chaîne beIN Sports 1, qui diffuse régulièrement les principales rencontres de la Liga.

Cette confrontation s’annonce intéressante entre deux clubs historiques du football espagnol. Le FC Barcelone tentera de profiter de l’avantage du terrain et du soutien de ses supporters pour décrocher une victoire importante dans la course aux premières places du classement. De son côté, le FC Séville cherchera à réaliser une performance solide à l’extérieur afin de ramener un résultat positif face à l’un des cadors du championnat.

Les amateurs de football espagnol sont donc invités à se brancher quelques minutes avant le coup d’envoi afin de ne rien manquer de cette affiche. L’ambiance du Camp Nou et l’enjeu sportif devraient offrir un spectacle captivant entre Barcelone et Séville.