La 28e journée de La Liga a débuté vendredi par un match nul entre Deportivo Alavés et Villarreal CF (1-1). La suite de la journée se disputera entre samedi et lundi avec plusieurs affiches au programme.

Au classement, le FC Barcelone conserve la tête avec 67 points en 27 matches, devant le Real Madrid CF, deuxième avec 63 points.

Plusieurs rencontres au programme samedi

Quatre matches sont programmés samedi. Le premier opposera Girona FC à l’Athletic Club Bilbao à 14h00.

À 16h15, l’Atlético de Madrid accueillera Getafe CF, avant la rencontre entre Real Oviedo et Valencia CF à 18h30.

La soirée se conclura par l’affiche entre le Real Madrid et Elche CF à 21h00.

Barcelone reçoit Séville dimanche

La journée se poursuivra dimanche avec quatre rencontres. RCD Mallorca affrontera l’RCD Espanyol de Barcelone à 14h00.

À 16h15, le FC Barcelone accueillera le Sevilla FC. Dans la soirée, le Real Betis sera opposé au Celta de Vigo, tandis que la Real Sociedad recevra CA Osasuna à 21h00.

La journée se conclura lundi

La 28e journée s’achèvera lundi avec la rencontre entre Rayo Vallecano et Levante UD, programmée à 21h00.

Barcelone et Real Madrid en tête du classement

Au classement, le FC Barcelone occupe la première place avec 67 points, suivi du Real Madrid (63 points). Villarreal CF complète le podium avec 55 points en 28 matches.

Derrière, l’Atlético Madrid est quatrième avec 54 points, tandis que le Real Betis ferme le top 5 avec 43 points.

En bas du classement, Levante UD (22 points) et Real Oviedo (18 points) occupent les deux dernières positions.