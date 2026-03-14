Le samedi 14 mars 2026, les amateurs de football français auront les yeux rivés sur le Stade Louis II pour la rencontre opposant l’AS Monaco au Stade Brestois 29, comptant pour la 26ᵉ journée de Ligue 1. Les deux équipes, déjà engagées dans une course intense au classement, promettent un match riche en émotions et en intensité. Les supporters des deux camps sont invités à ne pas manquer cette confrontation, qui pourrait avoir un impact déterminant sur la suite de la saison.

Le coup d’envoi sera donné précisément à 21h05, marquant le début d’une soirée de football qui s’annonce palpitante. Les joueurs monégasques, sous la houlette de leur entraîneur, chercheront à profiter de l’avantage du terrain pour conforter leur position dans le championnat, tandis que Brest tentera de surprendre ses adversaires et de grappiller des points précieux pour rester compétitif.

Pour suivre cette rencontre en direct depuis chez vous, la diffusion sera assurée par la chaîne Ligue 1+.