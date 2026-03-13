La Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie et l’Institut français de Tunisie (IFT) organisent un concert littéraire “Ce que le Ventre dit” qui réunit les deux artistes Lisette Lombé, poétesse nationale de Belgique (2024-2025), et Marc Nammour le samedi 14 mars 2026 à 20h30 à l’Auditorium de l’TFT à la capitale, dans le cadre de “Layali Ramadan” et du “Mois de la Francophonie.

Le public pourra y découvrir un spectacle intense où slam, rap, et poésie électronique se rencontrent pour porter une poésie engagée et vibrante, entre puissance des mots, énergie des corps et émotions à fleur de peau, indiquent les organisateurs.

Lisette Lombé, est également romancière, artiste pluridisciplinaire et slameuse belgo-congolaise, dont le travail explore les questions d’identité, de féminisme et de justice sociale.

Marc Nammour, rappeur et poète franco-libanais, cofondateur du groupe La Canaille, reconnu pour une écriture engagée et une présence scénique puissante à la croisée du rap et de la poésie.