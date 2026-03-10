Where the Wind Comes From, premier long métrage de la réalisatrice tunisienne Amel Guellaty, représentera la Tunisie dans la compétition officielle des longs métrages de fiction de la 16ᵉ édition du Festival du film arabe de Malmö (MAFF), prévue du 10 au 16 avril dans la ville suédoise de Malmö.

Le programme de cette édition, dévoilé lundi, comprend également le documentaire To Dream Perhaps de Nidhal Guiga (Tunisie/France) et le court métrage Salopette de Feryel Ben Boubaker (Tunisie) , qui complètent la présence tunisienne, respectivement dans les compétitions documentaire et courts métrages.

Coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar, Where the Wind Comes From a entamé sa carrière internationale en 2025 par une avant-première mondiale au Festival du film de Sundance, puis une première européenne au Festival international du film de Rotterdam, avant sa présentation nationale aux Journées cinématographiques de Carthage.

Cette fiction de 99 minutes suit le parcours d’Alyssa et Mehdi, deux jeunes amis en quête d’horizons nouveaux, engagés dans un road trip de Tunis à Djerba qui interroge les aspirations d’une jeunesse confrontée aux fragilités sociales et au désir d’émancipation.

Aux JCC, le film a obtenu le Prix du public, le Prix du meilleur scénario et le Prix de la critique dans les distinctions parallèles. Sa sortie dans les salles tunisiennes a eu lieu le 14 janvier 2026.

Au total, le Festival du film arabe de Malmö a retenu 39 films — 22 longs métrages et 17 courts — issus de 14 pays arabes, avec des coproductions associant 14 pays occidentaux. Les compétitions officielles comprennent dix longs métrages de fiction, sept documentaires et onze courts métrages, en plus de sections parallèles (« Arab Nights », projections scolaires, « Voix de Suède », section familiale).

Fondé en 2011, le festival est considéré comme la principale plateforme du cinéma arabe en Europe et un espace d’échanges entre professionnels des industries cinématographiques arabes et nordiques.

Films de la sélection officielle :

Compétition longs métrages de fiction

Hijra de Shahad Ameen (Arabie saoudite/Irak/Égypte/Royaume-Uni)

All That’s Left of You de Cherien Dabis (Palestine/Allemagne/Grèce/Jordanie/Chypre)

Sink de Zain Duraie (Jordanie/Arabie saoudite/Qatar/France)

BAAB de Nayla Al Khaja (Émirats arabes unis)

Calle Málaga de Maryam Touzani (Maroc/France/Espagne/Allemagne/Belgique)

Where the Wind Comes From d’Amel Guellaty (Tunisie/France/Qatar)

Yunan d’Ameer Fakher Eldin (Allemagne/Canada/Italie/Palestine/Qatar/Jordanie/Arabie saoudite)

My Father’s Scent de Mohamed Siam (Égypte/Norvège/Suède/Arabie saoudite/France/Qatar)

The Stories d’Abu Bakr Shawky (France/Égypte/Autriche/Suède)

Irkalla: Gilgamesh’s Dream de Mohamed Jabarah Al-Daradji (Irak/Émirats arabes unis/Qatar/France/Royaume-Uni/Arabie saoudite)

Compétition documentaires

My Father and Qaddafi de Jihan K (Libye/États-Unis/Suède)

Flana de Zahraa Ghandour (Irak/France/Qatar)

One More Show de Mai Saad et Ahmad Al Danaf (Égypte/Palestine)

To Dream Perhaps de Nidhal Guiga (Tunisie/France)

Habibi Hussein d’Alex Bakri (Palestine/Allemagne/Arabie saoudite/Suède)

Anti-Cinema d’Ali Saeed (Arabie saoudite)

Life After Siham de Namir Abdel Messeeh (France/Égypte)

Compétition courts métrages

Somewhere Else de Haya Alghanim (Koweït)

Suspension de Nour Akiki (Liban)

Paradise Garden de Sonia Terrab (Maroc/France)

Salopette de Feryel Ben Boubaker (Tunisie)

Irtizaz de Sara Balghonaim (Arabie saoudite)

Salem Not Salem d’Omar Farooq (Bahreïn)

Umbilical Cord d’Ahmed Hasan Ahmed (Émirats arabes unis)

Coyotes de Said Zagha (France/Palestine/Royaume-Uni/Jordanie)

32 B de Mohamed Taher (Égypte)

The Victim Zero d’Amine Bentameur (Algérie)

The Last Miracle d’Abdelwahab Shawky (Égypte/Soudan/Allemagne)