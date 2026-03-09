Le Munich Security Report 2026, publié par la Conférence sur la sécurité de Munich, sonne comme un avertissement global. Intitulé « Under Destruction », il décrit un ordre international en pleine décomposition, où les institutions démocratiques perdent la confiance des citoyens et où les grandes puissances privilégient la confrontation plutôt que la réforme. Dans ce contexte, la Tunisie, située au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et du monde arabe, se retrouve directement exposée aux secousses d’un système mondial en recomposition.

Le rapport insiste sur la montée d’une « politique du bulldozer », où les États préfèrent détruire les structures existantes plutôt que de les adapter. Les institutions internationales, conçues après 1945 pour réguler les conflits et favoriser la coopération, apparaissent désormais trop rigides et bureaucratisées. Elles ne parviennent plus à répondre aux attentes des populations, ce qui alimente une défiance croissante.

Cette perte de confiance est particulièrement visible dans les pays du G7, où une majorité de citoyens estime que les politiques actuelles ne permettront pas d’améliorer la vie des générations futures. Pour la Tunisie, ce constat résonne fortement : les tensions politiques internes et la fragilité institutionnelle rendent urgente une réforme crédible, capable de restaurer renforcer la stabilité sociale et la prospérité économique.

La tripolarité mondiale : un nouvel échiquier

Le rapport souligne que le monde n’est plus dominé par une seule puissance. Les États-Unis, la Chine et l’Europe structurent désormais le jeu international, reléguant les autres acteurs à des positions périphériques. Cette tripolarité impose aux pays comme la Tunisie de naviguer avec prudence entre leurs partenaires historiques et leurs nouvelles alliances.

L’Europe reste un interlocuteur privilégié, notamment sur le plan économique et sécuritaire. Mais la Chine accroît son influence en Afrique du Nord, à travers des investissements dans les infrastructures et l’énergie. Les États-Unis, quant à eux, maintiennent une présence sécuritaire et stratégique dans la région. Pour Tunis, l’enjeu est clair : diversifier ses partenariats afin de ne pas se retrouver piégée dans une logique de dépendance exclusive.

Instabilité régionale : un risque immédiat

Le Munich Security Report 2026 met en garde contre la contagion des conflits régionaux. L’instabilité en Libye et au Sahel constitue une menace directe pour la Tunisie. Les trafics transfrontaliers, les migrations incontrôlées et les risques terroristes fragilisent la sécurité nationale.

Dans ce contexte, la coopération sécuritaire avec l’Union européenne et les voisins maghrébins apparaît comme une nécessité stratégique. La Tunisie doit renforcer ses capacités de prévention et de résilience, tout en évitant une militarisation excessive qui pèserait sur ses finances publiques. La sécurité ne peut être dissociée de la stabilité économique : un pays fragilisé par les tensions sociales et budgétaires est plus vulnérable aux chocs extérieurs.

La course aux armements : un défi économique

À l’échelle mondiale, les dépenses militaires continuent de croître, atteignant des records en 2025. Même si la Tunisie n’a pas les moyens de rivaliser dans cette course, elle en subit les effets indirects : hausse des prix des équipements, dépendance accrue aux partenaires extérieurs et pression budgétaire.

Pour compenser, le pays pourrait investir dans des niches technologiques civiles, comme la cybersécurité, les énergies renouvelables ou la gestion des ressources hydriques. Ces secteurs renforceraient sa souveraineté économique tout en créant des opportunités industrielles et des emplois qualifiés. Dans un monde où la sécurité est de plus en plus liée à la maîtrise technologique, la Tunisie doit miser sur l’innovation.

A.B.A

Source : Munich Security Report 2026, Conférence sur la sécurité de Munich.