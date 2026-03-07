Le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie annonce le lancement d’un nouvel appel d’offres (numéro 01-2026) pour la réalisation d’une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque dans la région de Bazma (gouvernorat de Kébili).

Les principales composantes de ce projet consistent en la construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 300 mégawatts et d’un système de stockage d’énergie par batteries (BESS) d’une capacité de 540 mégawattheures(MWH), selon un communiqué publié, vendredi, par le département de l’Industrie.

Et de préciser que la réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national pour les énergies renouvelables et de l’accélération du rythme de mise en œuvre des grands projets dans ce domaine.

Le ministère de l’Industrie a affirmé son engagement à accélérer le programme de transition énergétique, à intégrer les énergies renouvelables dans le mix énergétique national et à développer les technologies de stockage d’énergie. L’objectif est de renforcer le réseau électrique national et d’assurer la sécurité énergétique.