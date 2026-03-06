Une formation dans le domaine de l’élevage ovin se déroule du 2 au 14 mars courant au profit de 28 jeunes dans la localité de Midès relevant de la délégation de Tamaghza (gouvernorat de Tozeur).

A l’issue de cette formation, ces jeunes bénéficieront d’un crédit de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) pour lancer leurs propres projets, a indiqué à l’Agence TAP Mohamed Ben Saleh, membre du conseil local de Midès.

Une deuxième session est prévue au profit d’un autre groupe de jeunes, et ce dans le cadre du Programme de Développement Intégré à Tamaghza. Le but est d’offrir des opportunités d’emploi aux jeunes chômeurs et développer le secteur d’élevage dans la région, a-t-il estimé.