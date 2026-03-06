RC Lens s’est qualifié jeudi pour les demi-finales de la Coupe de France après une victoire aux tirs au but face à Olympique Lyonnais (2-2, 5 tab à 4). Au terme d’un match disputé à Décines-Charpieu, les Lensois ont validé leur billet pour le dernier carré de la compétition.

Grâce à ce succès, le club artésien affrontera Toulouse FC pour une place en finale. L’autre demi-finale opposera RC Strasbourg Alsace à OGC Nice.

Lens domine avant la réaction lyonnaise

Deuxième du championnat derrière le Paris Saint-Germain, le RC Lens avait pris l’avantage en première période en menant 2-0 à la pause.

Face à eux, les Lyonnais, troisièmes de Ligue 1 et toujours engagés en Ligue Europa, ont toutefois réussi à inverser la dynamique en seconde période.

L’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk a d’abord réduit l’écart à la 67e minute. Puis Rémi Humbert a arraché l’égalisation dans le temps additionnel (90e+5), permettant à l’Olympique Lyonnais d’emmener la rencontre jusqu’à la séance de tirs au but.

Une séance décisive maîtrisée par Lens

Lors de la séance de tirs au but, les joueurs du RC Lens ont fait preuve de sang-froid pour s’imposer 5 tirs au but à 4.

Cette réussite permet aux Lensois de poursuivre leur parcours dans la Coupe nationale et d’accéder aux demi-finales.

Les autres résultats des quarts de finale

Les autres rencontres des quarts de finale de la Coupe de France se sont disputées entre mardi et mercredi.

Mardi 3 mars, RC Strasbourg Alsace a battu Stade de Reims (2-1). Le club rémois évolue en Ligue 2.

Mercredi 4 mars, OGC Nice s’est qualifié aux tirs au but face à FC Lorient après un match nul 0-0 (6 tirs au but à 5).

Le même jour, Toulouse FC a éliminé Olympique de Marseille après un match nul 2-2, avant de s’imposer 4 tirs au but à 3 lors de la séance décisive.

Demi-finales et finale au programme

Les demi-finales opposeront donc Strasbourg à Nice et Lens à Toulouse.

La finale de la Coupe de France est programmée le 23 mai.