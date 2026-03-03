Le marché boursier a aligné mardi, une deuxième séance consécutive dans le rouge. L’indice de référence a flanché de -0,5 % à 14968,91 points, dans un modeste flux de 4,2 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SANIMED s’est offert la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du spécialiste des articles sanitaires s’est appréciée de 4,5 % à 0,700 D.

Le titre ARTES s’est également, distingué sur la séance. L’action du concessionnaire automobile de la marque au losange a enregistré un bond de 4,2 % à 15,000 D. La valeur a drainé de maigres échanges de 74 mille dinars sur la séance.

Le titre ALKIMIA a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux anémique de mille dinars, l’action a trébuché de -4,5 % à 12,320 D.

Le titre MPBS a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action du producteur de panneaux de bois a reculé de -4,1 % à 8,060 D. La valeur a amassé un volume global de 113 mille dinars sur la séance.

AMEN BANK a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du bras financier du groupe PGI a perdu -1,7 %, clôturant à 58,000 D. La valeur a alimenté le marché avec des capitaux de 449 mille dinars.