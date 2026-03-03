À l’occasion de la Journée mondiale de l’audition, célébrée le 3 mars de chaque année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné l’importance de la prévention de la perte auditive et du dépistage précoce, en particulier chez les enfants.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le bureau de l’OMS en Tunisie a mis l’accent sur le rôle déterminant du dépistage précoce dans la protection de la santé auditive et dans le développement normal du langage et des capacités d’apprentissage.

Parmi les signes révélateurs d’une perte auditive chez l’enfant figurent la demande fréquente de répétition, des difficultés de concentration et de réussite scolaire, des douleurs ou des écoulements au niveau de l’oreille, ainsi qu’un retard dans le développement de la parole et du langage.

L’OMS a également rappelé le rôle essentiel des établissements scolaires dans l’intégration de la santé auditive au sein des programmes de santé scolaire, à travers des examens réguliers et la mise en place d’un environnement éducatif inclusif pour les enfants souffrant de déficience auditive.

Elle a enfin souligné que les enseignants, les familles et les pairs peuvent contribuer de manière significative à l’inclusion de ces enfants grâce au soutien, à l’encouragement, à la lutte contre la stigmatisation et à la promotion d’une culture inclusive respectueuse des besoins de tous.