La 4ème édition du Forum Tuniso-congolais des universités et centres de formation professionnelle privés tunisiens se tiendra du 13 au 15 avril 2026, à Kinshasa (République Démocratique du Congo) à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Kinshasa.

D’après le CEPEX, l’objectif de ce forum est de renforcer l’internationalisation des établissements d’enseignement et de formation tunisiens et de consolider le positionnement académique tunisien en Afrique centrale.

Le programme de cette mission comportera des rencontres professionnelles (B-to-B), la participation à la semaine de la science et des technologies à Kinshasa et des visites institutionnelles et professionnelles auprès d’acteurs du secteur de l’enseignement supérieur privé.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cet événement doivent confirmer leur inscription via le site du CEPEX, au plus tard le 10 mars 2026.