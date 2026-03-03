Le dernier délai de paiement de la taxe de circulation « vignette » au titre de l’année 2026 pour les propriétaires de voitures portant des numéros d’immatriculation pairs, détenues par des personnes physiques, est fixée au jeudi 05 mars 2026, a indiqué le Ministère des Finances.

Et de préciser que ce paiement peut être effectué à distance via le site taxe-circulation.finances.gov.tn.

« Le règlement en ligne ne requiert aucune démarche supplémentaire sur place auprès des recettes des finances et le reçu généré depuis le site web est considéré comme une preuve de paiement » a également précisé la même source.

Avant de s’acquitter de la vignette, les propriétaires de véhicules sont appelés à vérifier leur situation fiscale, pour les détenteurs d’identifiants fiscaux, ainsi que leur situation au regard des infractions routières, soit via le site amendes.finances.gov.tn pour les infractions du radar automatique, soit en contactant le centre d’appel au 81100700 pour les amendes ordinaires.