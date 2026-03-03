L’indice Tunindex a clôturé le mois de février 2026 à 15 174,64 points enregistrant un gain de 5,72% après une hausse de 6,72% durant le mois de janvier 2026, selon l’analyse mensuelle publiée par la Bourse de Tunis.

Depuis le début de l’année, ses gains cumulés ont atteint 12,82% contre une baisse de 6,77% durant le même période de 2025.

Le volume des échanges sur la Cote de la Bourse a atteint 362,4MD, soit une hausse de 51% par rapport au mois précédent.

Pour le volume d’échange quotidien moyen, il s’est établi à 18,1MD contre 11,4MD durant le mois de janvier 2026 et à 14,7MD durant l’année 2025.

Pour le Tunindex20, il a enregistré, en février 2026, une hausse de 5,43% après un gain de 6,91% durant le mois précédent, clôturant, ainsi, à 6 734,94 points.

Depuis le début de l’année, le Tunindex20 a enregistré une hausse 12,71% contre une baisse de 8,04% durant la même période de l’année 2025.