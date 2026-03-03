L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) a réceptionné, dimanche, au port de La Goulette, le sixième et dernier remorqueur maritime, baptisé « Kerkouane », dans le cadre d’un programme visant à moderniser les services portuaires tunisiens, a annoncé l’office.

Ce remorqueur se veut « un atout majeur pour le port, permettant d’améliorer ses performances et de garantir la sûreté et la sécurité des navires et de leurs cargaisons », d’après un communiqué publié par l’OMMP, lundi.

Cette acquisition s’inscrit dans un programme portant sur six nouveaux remorqueurs destinés au renouvellement de la flotte nationale.

D’un coût global estimé à 168 millions de dinars, l’investissement vise à renforcer la sécurité de la navigation dans les zones portuaires et la sûreté des installations, tout en améliorant les capacités d’intervention en cas d’urgence, notamment pour les opérations de remorquage, d’assistance, de recherche et de sauvetage.

Le projet s’inscrit également dans la transition énergétique et écologique, en réponse aux nouvelles exigences logistiques du transport maritime international.

Il ambitionne de réduire les coûts d’exploitation des ports et de contribuer au dispositif national de protection des côtes.

Il convient de noter que l’OMMP gère huit ports tunisiens; à savoir ceux de Radès, de La Goulette, de Bizerte-Menzel Bourguiba, de Sousse, de Sfax, de Skhira, de Gabès et de Zarzis.