Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé lundi la volonté de la Tunisie et du Danemark de hisser leur coopération bilatérale à un niveau supérieur, lors d’un entretien avec l’ambassadrice danoise à Tunis, Fenja Yamaguchi-Fasting.

Reçue au siège du département, la diplomate danoise a évoqué avec le chef de la diplomatie tunisienne les moyens de consolider les liens d’amitié unissant les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1959.

Selon un communiqué, Nafti a souligné l’importance d’accélérer les préparatifs des prochaines échéances bilatérales et de renforcer la coopération dans divers secteurs à fort potentiel.

Il a notamment cité les technologies de l’information et la transformation numérique, l’agriculture durable, les industries avancées, les énergies renouvelables et l’économie verte, ainsi que les questions liées à la jeunesse et à la femme, sans omettre les domaines scientifique, éducatif et culturel.

Le ministre a également mis en avant les perspectives offertes par la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, insistant sur la nécessité de renforcer la mise en réseau des milieux d’affaires des deux pays, à la suite notamment de l’ouverture d’une ambassade résidente du Danemark à Tunis.

De son côté, Yamaguchi-Fasting a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie, tant au plan bilatéral que multilatéral, se disant disposée à œuvrer avec les autorités tunisiennes pour diversifier les domaines de partenariat et identifier de nouvelles opportunités de collaboration.